Соловьев назвал издевательством раздачу денег населению в США, а работу правительства РФ фантастической

Вадим Карасев

Владимир Соловьев рассказал о прекрасной работе правительства РФ и издевательской раздаче денег населению в США. Свою точку зрения ведущий федерального канала озвучил во время эфира на YouTube-канале Соловьев LIVE.

Соловьев раскритиковал действия американских властей по поддержке населения. С его слов, без работы там остались 24-26 миллионов человек. И раздача им 1,2 тысячи долларов на руки выглядят «издевательством», по его убеждению. Журналист считает, что не количество денег важно в этом вопросе, а сколько и чего ты можешь на них купить.

Говоря о работе правительства Российской Федерации по тому же вопросу, Соловьев оценил ее как «фантастическая». Под видео с выпуском на момент написания статьи было отмечено 17 тысяч «лайков» почти 10 тысяч «дизлайков». В комментариях ведущему припоминают его недвижимость в Италии и крайний конфликт со спортивным комментатором Василиев Уткиным.