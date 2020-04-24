Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Соловьев назвал издевательством раздачу денег населению в США, а работу правительства РФ фантастической

Соловьев назвал издевательством раздачу денег населению в США, а работу правительства РФ фантастической

Соловьев назвал издевательством раздачу денег населению в США, а работу правительства РФ фантастической

Владимир Соловьев рассказал о прекрасной работе правительства РФ и издевательской раздаче денег населению в США. Свою точку зрения ведущий федерального канала озвучил во время эфира на YouTube-канале Соловьев LIVE.

Соловьев раскритиковал действия американских властей по поддержке населения. С его слов, без работы там остались 24-26 миллионов человек. И раздача им 1,2 тысячи долларов на руки выглядят «издевательством», по его убеждению. Журналист считает, что не количество денег важно в этом вопросе, а сколько и чего ты можешь на них купить.

Говоря о работе правительства Российской Федерации по тому же вопросу, Соловьев оценил ее как «фантастическая». Под видео с выпуском на момент написания статьи было отмечено 17 тысяч «лайков» почти 10 тысяч «дизлайков». В комментариях ведущему припоминают его недвижимость в Италии и крайний конфликт со спортивным комментатором Василиев Уткиным.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Военные США стали покупать больше алкоголя из-за пандемии
Военные США стали покупать больше алкоголя из-за пандемии
Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» обратился к татарам
Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» обратился к
Noize MC представил трек к сериалу "Последний министр"
Noize MC представил трек к сериалу "Последний министр"
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к волонтерам
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к волонтерам
«Женщине, которую избивают, нравится быть жертвой»: Регину Тодоренко затравили за оправдание домашнего насилия
«Женщине, которую избивают, нравится быть жертвой»: Регину Тодоренко
Давший обет целомудрия Вассерман вспомнил о любви всей жизни
Давший обет целомудрия Вассерман вспомнил о любви всей жизни
США намекнули России и Саудовской Аравии на новое сокращение добычи нефти
США намекнули России и Саудовской Аравии на новое сокращение добычи
Путин попросил принимать взвешенные решения по автоотрасли
Путин попросил принимать взвешенные решения по автоотрасли
Американцев предостерегли от внутривенного употребления дезинфицирующей жидкости
Американцев предостерегли от внутривенного употребления
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 370
Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 370
Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"
Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции:

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся

Еще по теме

Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи долларов помощи
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
«Извинитесь и уйдете», - Соловьев рассказал, как РФ ответит на нападение США
Обозвавший Уткина больным Соловьев отказался от баттла и назвал его свиньей