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Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи долларов помощи

Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи долларов помощиФото: Станислав Красильников / ТАСС

Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на YouTube оценил меры, которые предпринимает правительство США для поддержки оставшихся без работы американцев. В частности, он назвал «издевательством» выдачу гражданам 1,2 тысячи долларов в качестве материальной помощи.

«Там 24 или 26 миллионов человек без работы! Людей выкинули к чертовой матери! Ну, дал ты эти 1,2 тысячи долларов человеку. А у него аренда дороже. Ему страховку покупать дороже. Это вообще издевательство», — заявил Соловьев. По мнению ведущего, важно не количество выданных денег, а что на них можно купить.

При этом Соловьев положительно отозвался о работе российского правительства, назвав ее «фантастической». «Люди делают то, чего никто не смог сделать. А мы чего? Вместо того чтобы проявить понимание, мы бьемся в истерике», — посчитал он.

В марте на фоне пандемии коронавируса власти США начали вводить режим самоизоляции, что привело к приостановке работы многих компаний. В общей сложности заявки на получение пособий по безработице подали порядка 22 миллионов американцев. Сообщалось, что государство окажет материальную помощь 70 миллионам человек, каждый из них получит более тысячи долларов. При этом президент Дональд Трамп распорядился, чтобы на чеках было напечатано его имя.

Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, были назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей (162,5 доллара).

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По материалам: lenta.ru

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