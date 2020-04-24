Соловьев пригрозил Уткину расправой и посоветовал «озираться по сторонам»

Вадим Карасев

Кадр: Соловьёв LIVE / YouTube

Телеведущий Владимир Соловьев пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой и посоветовал оппоненту «озираться по сторонам». Его обращение к Уткину доступно на YouTube.

«Смотри у меня в оба и озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать, это тебе, Вася, за свои слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам», — заявил Соловьев. Он сказал, что если окажется рядом с Уткиным, то «разок врежет, как бьют мерзкую жалкую скотину».

По словам ведущего, если спортивный комментатор похудеет, то у него появится шея, которую он «двумя пальцами свернуть может». «Говорят? ты высокого роста? Ничего, Вась, я подпрыгну, я достану», — добавил он.

«Знай, когда ты меня увидишь, никакие тебе вызовы не понадобятся. Вася, голову включи. А то вот эта рука может голову в другое положение привести. И долго ты ее потом будешь из задницы вытаскивать», — предупредил телеведущий Уткина.

Он также назвал комментатора мерзавцем и пояснил, что с такими, как Уткин, на баттлы не ходят, а «если они оказываются в зоне досягаемости, то их по морде бьют». Соловьев сообщил в ответ на слова спортивного журналиста, что он ведет эфиры не из студии ВГТРК и не из бункера. Ведущий также отметил, что нужно быть идиотом, чтобы заподозрить его в симпатиях к фашизму или нацизму.

23 апреля Уткин опубликовал второе видеообращение к Соловьеву. В нем он назвал ведущего Вовкой и повторил предложение о словесном баттле. Он также заявил, что Соловьев — далекий от народа фашист, «сидящий в бункере».

Конфликт между Соловьевым и Уткиным начался после того, как 12 апреля спортивный журналист в эфире канала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать совершать все платежи на время режима самоизоляции, введенного государством. За критику российских властей Соловьев назвал его психически больным человеком. Словесная перепалка продолжилась в Twitter.

Вскоре комментатор через первое видеообращение вызвал ведущего на словесный баттл, предположив, что соперник «точно совершенно зассыт». Соловьев ответил отказом и позже в прямом эфире осыпал Уткина насмешками над лишним весом и рассказал о его сексуальной ориентации.