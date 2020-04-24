США хотят покончить с доминированием России и Китая в атомной энергетике

Лидия Мартынова

Министерство энергетики США разработало стратегию по восстановлению лидерства страны в мировой атомной энергетике. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Минэнерго США представило «Стратегию рабочей группы по ядерному топливу», которая предусматривает меры по возвращению Соединенным Штатам лидерства на мировом рынке атомной энергетики. «Упадок американской промышленной базы в сфере ядерной энергетики за последние несколько десятилетий поставил под угрозу национальные интересы и национальную безопасность страны», — заявил глава энергетического ведомства Дэн Бруйетт.

В документе указывается, что США уступили конкурентные позиции госкомпаниям России и Китая. Поэтому американское правительство предпримет смелые шаги по поддержке ядерной промышленности страны — для восстановления добычи урана в стране, развития его переработки и инноваций в ядерных технологиях следующего поколения. При этом американское правительство собирается покончить с зависимостью страны от обогащения урана за пределами США и выйти на рынки, где сейчас доминируют китайские и российские госкомпании.

«Россия усиливает свое экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру, имея зарубежные заказы на реакторы в размере $ 133 млрд, и планирует финансировать строительство более 50 реакторов в 19 странах. Китай, стратегический конкурент, в настоящее время строит четыре реактора за рубежом с перспективой еще 16 реакторов. В самом Китае за последние 33 года построили 45 реакторов, еще 12 строятся», — говорится в стратегии Минэнерго США. Министерство экономики США оценивает мировой рынок ядерных реакторов на ближайшие десять лет в $ 500−740 млрд.

В следующем Минэнерго США планирует создать урановый запас страны и включило в проект бюджета на 2021 год $ 150 млн на закупку урана, добытого в Соединенных Штатах.

В энергетическом ведомстве отметили, что у США есть необходимость в уране собственной добычи, по крайней мере, по двум причинам, связанным с обороной. Так, речь идет о низкообогащенном уране для производства трития, который будут использовать для производства ядерного оружия в 2040-х годах. Также Пентагону понадобится высокообогащенный уран для ядерных реакторов кораблей и подводных лодок военно-морского флота США.

Как сообщало ИА Newstes , США продолжает экспансию на Украине, однако ее продукция для атомных электростанций страны дешевле не становится. По документам, тепловыделяющие сборки от Westinghouse по-прежнему проигрывают в цене российским и разница достигает трети стоимости. «Не помогает» даже более дешевое, чем в Европе, ядерное топливо, которое закупается у дочерней компании «Росатома».