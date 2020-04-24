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США хотят "серьезно разобраться с ВОЗ" после отмены финансирования

США хотят "серьезно разобраться с ВОЗ" после отмены финансирования
США не первый раз видят проблемы во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и считают необходимым проведение структурной реформы организации, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

Американский президент Дональд Трамп 14 апреля объявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его мнению, не предоставила данных о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

Журналист поинтересовался, считает ли Помпео необходимым смену руководителя организации.


"Думаю, это так, и более того, вероятно случится так, что Соединенные Штаты никогда не станут вновь направлять деньги американских налогоплательщиков в ВОЗ. Может, придется пойти на еще более решительный шаг, чем это", – цитирует его РИА Новости.

По его мнению, США должны "серьезно разобраться с ВОЗ", так как "организация пережила реформу в 2007 году, поэтому это не первый раз, когда мы видим проблемы в организации, входящей в структуру ООН". Госсекретарь отметил, что ВОЗ необходима структурная реформа.


сообщило, что МИД России оценил решение Трампа по финансированию ВОЗ.
# Политика
По материалам: ria.ru

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