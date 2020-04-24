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США намекнули России и Саудовской Аравии на новое сокращение добычи нефти

США намекнули России и Саудовской Аравии на новое сокращение добычи нефтиФото: Nick Oxford / Reuters

США намекнули на то, что Россия в Саудовская Аравия могут пойти на новое сокращение добычи нефти. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

«Они могут в дальнейшем сокращать добычу», — сказал Трамп и добавил, что в текущей ситуации это может стать естественным процессом.

В середине апреля страны ОПЕК+ договорились о суммарном сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки с 1 мая. Несмотря на достигнутое соглашение, цены на нефть ушли в отрицательные значения. 20 апреля стоимость сырья опускалась до минус 40 долларов за баррель.

Главными виновниками кризиса называют США. По мнению аналитиков, именно действия Вашингтона по наращиванию добычи привели к увеличению предложения на рынке и необходимости искусственно поддерживать цены, сокращая добычу.

В США Россию подозревают в игре на обвале нефти. Американские власти заподозрили, что связанные с Россией участники торгов получили закрытые данные о переговорах в формате ОПЕК+ и стали играть на рынке, используя инсайдерскую информацию.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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