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США признали работу биолабораторий на Украине

США признали работу биолабораторий на Украине

Посольство США на Украине официально признало функционирование в этой стране биологических лабораторий, в которых проводятся опыты с вирусами, пишет "Страна.ua".

Американское диппредставительство таким образом отреагировало на запрос оппозиционных депутатов Верховной рады Рената Кузьмина и Виктора Медведчука президенту Владимиру Зеленскому, в котором парламентарии просили подтвердить факт работы на территории Украины не менее 15 американских военных лабораторий.

В запросе утверждается, что первые такие объекты под эгидой Пентагона начали действовать в 2005 году, при Викторе Януковиче их деятельность была приостановлена, а после его свержения и прихода к власти Петра Порошенко она возобновилась. За это время из лабораторий периодически происходили утечки вирусов, которые приводили к смертям украинцев. Так, в 2009, 2011, 2014, 2016 годах происходили вспышки ОРВИ и холеры, которые уносили жизни нескольких десятков или сотен людей. В 2016-2019 гг. работу лабораторий активно лоббировала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, имеющая американское гражданство.

В офисе президента Зеленского запрос представителей ОПЗЖ проигнорировали, но на него ответили американские дипломаты. Они заверили, что деятельность лабораторий носит исключительно мирный характер, а большинство фактов, указанных в запросе, представляют собой "российскую дезинформацию".

"Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с министерством здравоохранения, государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и министерством обороны", — говорится в ответе посольства США.

Информацию о том, что лаборатории курируются Пентагоном, в диппредставительстве комментировать не стали. По данным издания, три базы расположены во Львове и Киевской области, остальные находятся в Одессе, Виннице, Ужгороде, Херсоне, Тернополе, а также на подконтрольных Киеву территориях вблизи Крыма и Луганска.

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По материалам: uposters.ru

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