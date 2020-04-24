США выделяют на поддержку Гренландии $ 12,1 млн
США хотят «перезапустить» своё сотрудничество с Гренландией и для этого выделяют ей $ 12,1 млн в качестве помощи на различные нужды, в частности, на развитие энергетики, образования и туризма. Об этом заявил представитель Госдепартамента.
США хотят быть приоритетным партнером для государств в арктическом регионе, включая Гренландию.
Деньги направят на поддержку энергетического сектора страны и добычу полезных ископаемых. Средства также пойдут на развитие образования и улучшение социальной обстановки.
ИА Newstes напоминает, что ранее стало известно об идеи Трампа купить Гренландию. Но он получил резкий отказ из Дании, после чего отменил свой визит в эту страну. Позже Госдепартамент США уведомил Конгресс о том, что собирается открыть консульство в Гренландии.