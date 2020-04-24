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США выделяют на поддержку Гренландии $ 12,1 млн

США выделяют на поддержку Гренландии $ 12,1 млн

США хотят «перезапустить» своё сотрудничество с Гренландией и для этого выделяют ей $ 12,1 млн в качестве помощи на различные нужды, в частности, на развитие энергетики, образования и туризма. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

США хотят быть приоритетным партнером для государств в арктическом регионе, включая Гренландию.

«Наша цель — быть избранным партнером для арктических государств, в том числе и Гренландии. Именно по этой причине мы хотим расширить наши контакты по всему региону. Это старая добрая дипломатическая традиция, если можно так выразиться. И в рамках этих усилий мы разработали, проконсультировавшись с Данией и правительством Гренландии, пакет финансирования», — сказали в Госдепе.

Деньги направят на поддержку энергетического сектора страны и добычу полезных ископаемых. Средства также пойдут на развитие образования и улучшение социальной обстановки.

ИА Newstes напоминает, что ранее стало известно об идеи Трампа купить Гренландию. Но он получил резкий отказ из Дании, после чего отменил свой визит в эту страну. Позже Госдепартамент США уведомил Конгресс о том, что собирается открыть консульство в Гренландии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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