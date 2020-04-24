Стала известна дата видеоконференции в нормандском формате
Сегодня, 05:56 Лидия Мартынова
Видеоконференция в нормандском формате на уровне министров запланирована на 30 апреля. Об этом информирует источник в Министерстве иностранных дел Украины.
По его словам, видеоконференция четырех министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 30 апреля.
"Это будет видеоконференция четырех министров", - сообщил источник.
Отвечая на вопрос, собеседник подтвердил, что последним на встречу в режиме видеоконференции согласился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что видеоконференция пройдет на следующей неделе, однако не уточнил конкретную дату.
"Мы договорились, и очень радуемся тому, что состоится видеоконференция в нормандском формате на уровне министров. Она состоится на следующей неделе", - заявил Маас.
По материалам: gogetnews.info