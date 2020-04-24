Стала известна дата видеоконференции в нормандском формате

Лидия Мартынова

Видеоконференция в нормандском формате на уровне министров запланирована на 30 апреля. Об этом информирует источник в Министерстве иностранных дел Украины.По его словам, видеоконференция четырех министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 30 апреля."Это будет видеоконференция четырех министров", - сообщил источник.Отвечая на вопрос, собеседник подтвердил, что последним на встречу в режиме видеоконференции согласился министр иностранных дел России Сергей Лавров.Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что видеоконференция пройдет на следующей неделе, однако не уточнил конкретную дату."Мы договорились, и очень радуемся тому, что состоится видеоконференция в нормандском формате на уровне министров. Она состоится на следующей неделе", - заявил Маас.