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Стала известна причина смерти Леонида Ошарина

Стала известна причина смерти Леонида Ошарина
Несколько дней назад чиновник был найден мертвым. Леонид Ошарин арендовал жилье в Ялте до конца апреля. При нем не было ни паспорта, ни телефона.

47-летний заместитель руководителя департамента культуры Москвы пропал в марте. Его жена Марина сначала не придала этому значения, ведь такое ранее случалось. Но через неделю забила тревогу и сообщила о том, что муж не выходит на связь, полиции. На днях правоохранительные органы нашли Леонида.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 22 апреля около двух часов дня полиция установила местонахождение чиновника. Это оказалось, одноэтажное здание на берегу реки Водопадная, недалеко от того места, где она впадает в Черное море. В одном из номеров было обнаружено тело Леонида Ошарина. Мужчина лежал на спине», — сообщили в правоохранительных органах.

Ошарин покончил с собой. В его номере нашли 315 тысяч рублей наличными и снятое обручальное кольцо погибшего. предположительно, он пил алкоголь несколько дней до смерти. 

После проведения экспертизы выяснилось, что стало причиной смерти чиновника. «В ходе вскрытия установлено, что смерть наступила в результате колото-резанного ранения грудной клетки. Были повреждены сосуды, и мужчина умер от сильной кровопотери», — добавил источник в правоохранительных органах. 

Мотив самоубийства Ошарина неизвестен. Женщина, у которой он снимал жилье, утверждала, что он рассказывал ей о крупной ссоре с женой, отнявшей у него паспорт. Накануне Марина прилетела в Ялту на опознание тела. В скором времени ей отдадут личную одежду и технику супруга. 

«Он любил жизнь и я просто не могу во все это поверить. Он был замечательным человеком: спокойный, отзывчивый, доброжелательный. Когда он руководил нашим театром, он никогда не был в образе начальника. К нему всегда можно было зайти, он всегда был готов выслушать. И знаете, он ничуть не изменился, когда стал чиновником. Власть его не испортила. Он приходил к нам на все премьеры, правда, всегда был один, без жены», — говорила его бывшая коллега Галина Беляева, актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Фото: архив пресс-службы, Instagram.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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