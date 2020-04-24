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Строительство домов в Перми от компании VarshHouse

Компания «VarshHouse» предоставляет услуги по строительству домов в Перми, коттеджей и особняков по индивидуальным проектам. Комплексный подход, который включает все этапы, от проекта и закладки фундамента, до согласования прокладки коммуникаций и чистовой внутренней отделки позволит вам существенно сэкономить время и денежные средства.

Надежный и проверенный временем партнер

Крупнейший в Перми застройщик осуществляет строительство жилых комплексов, деревянных домов, индивидуальных построек в частном и загородном секторе. Все этапы имеют четко ограниченные сроки, а за клиентом закрепляется персональный менеджер, который сможет ответить на любой вопрос и дать исчерпывающую консультацию.

Опытная команда специалистов выполнит первоначальную разработку проекта и его последующие согласования и необходимые экспертизы в надзорных органах. Вам не придется стоять в очередях коммунальных служб, в ожидании разрешения на подключение той или иной коммуникации; самостоятельно ездить в строительные магазины, закупая необходимый строительный материал; напрямую контролировать или общаться с бригадой строителей. Сервис, комфорт и оперативность – вот основные принципы работы, которые предлагает своим клиентам «VarshHouse».

Весь комплекс услуг в одной компании

Заказывая качественное строительство жилого деревянного дома в компании «VarshHouse», клиент получает весь перечень услуг, а именно:

  • Полномасштабное проектирование, от конструктива здания до внутренней разводки коммуникаций и дизайна помещений.
  • Все строительные услуги осуществляются по принципу «под ключ» – организационные вопросы, согласование разрешительной документации, закупка строительных материалов, вывоз мусора, земляные работы и т.д.
  • Чистовая отделка внутри помещений – по завершению основных строительных работ вам не придется дополнительно искать подрядчика, который возьмется за внутренние отделочные работы.
  • Благоустройство придомовой территории – важный элемент для комфортного проживания в любом доме. В кратчайшие сроки будут установлены ограждения, прогулочные дорожки, беседки, фонтаны, уличное освещение и т.д.

Подробно прочитать информацию о строительстве жомов в Перми от компании «VarshHouse», а также ознакомиться с примерами уже готовых, сданных в эксплуатацию объектов, вы сможете на официальном сайте по адресу varshhouse.ru.

# Строительство

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