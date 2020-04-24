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Талибы отвергли призыв президента Афганистана к прекращению огня

Талибы отвергли призыв президента Афганистана к прекращению огня
Радикальное движение "Талибан" отвергло призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к прекращению огня, сообщает телеканал Tolo News.

Канал указывает, что в четверг, накануне Рамадана, афганский лидер обратился к талибам с призывом о прекращении огня, сославшись на особую обстановку в связи с распространением нового коронавируса по стране и на фоне эскалации насилия. От талибов поступил отказ.

"Когда жизни тысяч пленников подвергаются опасности из-за коронавируса и на пути к мирному процессу и полному выполнению соглашения возникают препятствия, ...просьба о прекращении огня не целесообразна и не убедительна", - подчеркнул официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин в своем заявлении в Twitter.


США приведет к "прочному миру и прекращению огня".

Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.

# В мире
По материалам: ria.ru

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