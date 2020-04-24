Таро-прогноз на май 2020 года

Вадим Карасев

Май — прекрасный месяц для новых свершений. Чтобы удача не отворачивалась, стоит прислушаться к подсказкам карт Таро. Рекомендации старших Арканов помогут найти выход из трудных ситуаций и привлечь в жизнь нужные перемены.

Подсказки старших Арканов обретают смысл лишь тогда, когда их сопоставляют с событиями из реальной жизни, чтобы глубже понять смысл предостережений и советов. Каждый расклад — это возможность заглянуть в будущее и заранее подготовиться к определенным событиям. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают каждому из Знаков Зодиака познакомиться с раскладами на май, чтобы быть в курсе грядущих событий.

Овен





Аркан «Правосудие» указывает Овнам на ответственность. В первые 10 дней мая важно соблюдать осторожность во всем и поступать справедливо, чтобы не пожинать горькие плоды ошибок, которые отнимут время и силы.

«Повешенный» в раскладе — карта временной изоляции. По ней наступает время, когда дела встают на паузу, и Овнам предстоит переосмысление жизни. В середине мая потребуются перемены, на которые нужно будет решиться, чтобы снять жизнь с паузы.

По карте «Верховная жрица» в конце мая Овнам нельзя торопиться. По этому Аркану нужно прислушаться к интуиции, которая поможет найти выход из сложившегося положения и не просмотреть выгодные предложения.

Телец

Аркан «Дьявол» указывает Тельцам на преследование ложных целей. В начале мая им предстоит еще раз пересмотреть свои планы, чтобы не свернуть на путь, который вполне может завести в тупик, а также не стать жертвой манипуляторов.

«Умеренность» в раскладе говорит Тельцам о важности соблюдать равновесие во всем. По этому Аркану Тельцы могут быть уверены в благоприятном исходе событий, если оставят спешку и займутся вдумчивой работой.

Аркан «Правосудие» в раскладе указывает на активное завершение месяца. По этой карте Тельцам предстоит получить награду, если они поступали честно, и заняться работой над ошибками, если они были допущены.

Близнецы





Аркан «Сила» указывает на активное начало мая. По этому Аркану Близнецы смогут достичь всего, что было запланировано, если не испугаются ответственности и начнут принимать самостоятельные решения.

Главный совет Аркана «Правосудие» для Близнецов — поступать ответственно и критично относиться к себе, не делая поблажек и снисхождений. Обдуманные и взвешенные решения приведут к победе.

По карте «Умеренность» Близнецам предстоит умерить пыл. Аркан говорит об ошибках, которые будут допущены в случае спешки, а значит, нужно распределить дела таким образом, чтобы в запасе было время, и не приходилось устраивать гонку в последние дни месяца.

Рак





Аркан «Повешенный» указывает на то, что май начнется не с активных действий, а с возможности разобраться с затруднительным положением и найти ответы на волнующие вопросы. Временное уединение пойдет Ракам на пользу.

По карте «Маг» Раков ожидает насыщенная середина месяца. Благодаря талантам и умению принимать оригинальные Решения Раки смогут найти способ привлечь в жизнь необходимые перемены.

Аркан «Солнце» говорит о прекрасном завершении месяца, когда Раки получат награду за свои труды, а также смогут беспрепятственно заняться чем-то новым. Это может быть открытие личного бизнеса, карьерный рост и даже переезд в другую страну.

Лев





Начало месяца, судя по карте «Смерть», начнется для Львов с резких перемен. Совет карты — не противиться происходящим событиям, ведь из жизни уходит лишь то, что больше не имеет значения, а значит, цепляться за отжившее бессмысленно.

Аркан «Мир» указывает на прекрасную середину месяца, когда Львы смогут не просто обрести место под солнцем, но и достичь всего, что было в планах, без особого труда. Совет карты — не спешить и не действовать на поводу эмоций.

По карте «Иерофант» Львам в конце мая предстоит расставить приоритеты, а также не спешить с выводами и действиями, чтобы не упустить своей выгоды. Также по этой карте Львы смогут получить поддержку со стороны мудрых людей, от которой не стоит отказываться.

Дева





Аркан «Колесо фортуны» открывает месяц, и Девы должны быть готовы оказаться в круговороте событий. Совет карты — не спешить с выводами и дать произойти всему, что необходимо. Позитивные перемены не заставят себя ждать.

Аркан «Дьявол» говорит о напряженных днях. После 10 мая Девы могут столкнуться с соблазнами, которые заведут в тупик, а значит, им нужно противостоять. Заговоры от бед помогут продержаться на плаву.

Аркан «Императрица» в раскладе говорит о благополучном исходе затеянных дел, однако спешить нельзя. Вдумчивая работа и доброжелательность уберегут от конфликтов и неприятностей.

Весы





Аркан «Отшельник» указывает Весам на возможность начать май не с активных дел, а с медитаций и разрешения насущных вопросов. По этой карте есть возможность разобраться в себе, уединившись на пару дней.

Аркан «Мир» на середину мая указывает Весам на время, когда любые проблемы можно разрешить быстро и безболезненно. Для этого достаточно пойти на компромисс и учиться не обижаться по пустякам.

В конце мая, после 20 числа, по карте «Колесница» Весы смогут достичь целей, если не будут медлить. Совет карты — не боятся перемен и смело смотреть в неизвестность, чтобы привлечь в жизнь необходимые перемены.

Скорпион





Аркан «Суд» сулит Скорпионам удачу в делах, однако для этого придется приложить усилия. Честность и умение обходить конфликтные ситуации помогут Скорпионам преуспеть не только в делах, но и в межличностных отношениях.

По карте «Умеренность» Скорпионам нельзя забывать о том, что не во всех делах нужна спешка. Умеренность во всем приведет к лучшим результатам, а значит, середину мая нужно провести без рывков и переутомления.

В конце месяца Аркан «Дьявол» указывает на проблемы, которые можно решить благодаря выдержке и умению отказываться от строительства воздушных замков. Выдуманные идеалы также не приблизят Скорпионов к успехам.

Стрелец





По карте «Суд» Стрельцы в начале мая смогут завершить дела, поставить точку в спорных вопросах, чтобы освободить время для новых свершений. Также Аркан говорит о возможности отстоять свое имя перед теми, кто клевещет.

Аркан «Дьявол» предупреждает Стрельцов о том, что на их пути будут препятствия, которые могут не только замедлить, но и отдалить от цели. Легкой наживы не будет, даже если кажется, что можно срезать угол для быстрого достижения благополучия.

По карте «Луна» Стрельцам предстоит понять, какие страхи и опасения мешают им завершить дела и приблизиться к успеху. Сомнения и тревоги — не лучшие спутники благополучной жизни, а значит, в конце месяца нужно провести работу над собой.

Козерог





По карте «Колесница» Козерогов ожидает активное начало месяца. По тому Аркану препятствия на пути лишь в голове, а значит, от них нужно избавляться, чтобы не терять время на сомнения и не упускать выгоды.

Карта «Сила» указывает на возможность справиться с любыми трудностями, и Козероги в середине мая смогут преодолеть препятствия на пути к поставленной цели, если перестанут упрямиться.

Завершится май, судя по карте «Верховная жрица», неспешно. По этому Аркану Козерогам предстоит занять выжидательную позицию, чтобы спешка не спутала планы и не отдалила от желанной цели.

Водолей





По карте «Колесница» май для Водолеев начнется с активной работы. Совет карты — не сомневаться в себе и действовать решительно, чтобы не упускать возможности привлечь в жизнь необходимые перемены.

Аркан «Дьявол» призывает Водолеев к бдительности. В середине недели активизируются мошенники, и их предложения могут быть заманчивыми, однако соглашаться на авантюры без гарантий не стоит.

Карта «Отшельник» говорит о добровольной изоляции, во время которой Водолеи смогут восстановить силы, разобраться в себе и наметить новые пути развития.

Рыбы





Аркан «Умеренность» призывает Рыб не торопиться с выводами в начале месяца. Спешка может привести к проблемам и создать лишние препятствия на пути. Совет карты — заниматься делами последовательно и не пытаться угнаться за двумя зайцами сразу.

По карте «Смерть» Рыбам предстоит попрощаться с прошлым. Совет карты — без сомнений расставаться со всем, что больше не актуально, чтобы не топтаться на одном месте.

По карте «Правосудие» Рыбы будут пожинать плоды своих усилий за месяц. Аркан указывает на то, что награда будет в случае, если Рыбы поступали честно, а если нет, то их ждет работа над ошибками.