The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустили песню и посвятили ее пандемии

Вадим Карасев

Кадр: Youtube-канал The Rolling Stones

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню под названием Living in a Ghost Town впервые за восемь лет. Музыканты посвятили сингл пандемии коронавируса, клип опубликован в Youtube-канале группы.

Песня была написана еще в прошлом году, но работу над ней закончили лишь сейчас. Конечную версию артисты доработали уже в условиях самоизоляции. На кадрах видны пустынные улицы Лондона, достопримечательности и показано безлюдное метро.

Как отметил вокалист группы Мик Джаггер на своей странице в Twitter, текст песни перекликается с теми условиями, в которых сейчас оказались люди. «Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции, называется "Living in a Ghost Town". Мы надеемся, что она вам понравится», —написал Джаггер.

Ранее мировые звезды, в числе которых в том числе были The Rolling Stones, приняли участие в восьмичасовом благотворительном концерте в поддержку всех, кто борется с коронавирусом. Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Селин Дион, Алиша Кис, Стиви Уандер, Камилла Кабелло и многие другие выступили в поддержку врачей. Артисты собрали почти 128 миллионов долларов. Их направят на развитие медицинских учреждений.