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Титов заявил об улучшении ситуации с выдачей зарплатных кредитов бизнесу

Титов заявил об улучшении ситуации с выдачей зарплатных кредитов бизнесу
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил позитивные изменения в выдаче банками зарплатных кредитов под 0% малым и средним предприятиям, банки стали реже отказывать им без обоснования.

"В целом наблюдаются положительные изменения в работе банков по данному виду кредитования. В частности, снизилась доля отказов банков без обоснования или по причине отсутствия механизмов выдачи кредитов в банках. Банки стали брать больше заявок на рассмотрение", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. Второй этап контрольной закупки проводился 17-21 апреля в 37 регионах.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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