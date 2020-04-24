Трамп назвал недостоверными данные о плохом самочувствии Ким Чен Ына
Сообщения о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына президент США Дональд Трамп назвал недостоверными, правда, не уточнив, почему он в этом так уверен. Об этом сообщает ТАСС.
На вопрос корреспондента CNN, контактировал ли он с северокорейской стороной по этой теме, Трамп ответил: «Я бы так не сказал. У нас хорошие отношения с КНДР, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном».
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп говорил, что нет никаких подтверждений того, что Ким Чен Ын испытывает трудности со здоровьем.
Телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщала, что американцы изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.