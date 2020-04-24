Трамп назвал недостоверными данные о плохом самочувствии Ким Чен Ына

Лидия Мартынова

Сообщения о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына президент США Дональд Трамп назвал недостоверными, правда, не уточнив, почему он в этом так уверен. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны», — сказал Трамп, отметив, что СМИ могли использовать устаревшие сведения.

На вопрос корреспондента CNN, контактировал ли он с северокорейской стороной по этой теме, Трамп ответил: «Я бы так не сказал. У нас хорошие отношения с КНДР, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном».

«Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN», — добавил глава Белого дома.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп говорил, что нет никаких подтверждений того, что Ким Чен Ын испытывает трудности со здоровьем.

Телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщала, что американцы изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.