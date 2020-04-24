Трамп снова уклонился: президент США назвал геноцид армян «большой резнёй»

Лидия Мартынова

Президент Дональд Трамп сегодня, 24 апреля, выпустил заявление, приуроченное к Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Вместо термина «геноцид», официальные лица американской администрации и некоторые правительственные СМИ США продолжают использовать понятие «массовая резня». Как передаёт «Голос Америки», текст заявления Трампа был опубликован в пятницу утром на сайте Белого дома.

Президент вновь назвал геноцид армян 1915−1922 гг. в османской Турции «Мец егерном» (арм. — большая резня), традицию чему положил ещё его предшественник в Белом доме — Барак Обама.

В заявлении говорится, что «массовые зверства» в отношении армян, осуществлённые властями Османской империи, являются в глазах мирового сообщества «одним из самых страшных массовых злодеяний ХХ века». «В этот день памяти мы выражаем уважение тем, кто пострадал и потерял свои жизни, и в то же время подтверждаем нашу приверженность делу создания более гуманного и мирного общества», — говорится в заявлении.

Президент напомнил, что ещё в 1915 году в США был основан Американский комитет помощи армянам и сирийцам, оказывавший гуманитарную помощь армянским беженцам, а тысячи простых американцев вызвались помочь армянам, изгнанным с родины.

«Мы приветствуем усилия армян и турок признать и учитывать их болезненную историю. В этот день мы считаем, что нашей обязанностью является память о тех, кто пострадал и погиб, и подтверждаем нашу приверженность защите уязвимых религиозных и этнических меньшинств во всем мире», — отметил американский лидер.

Как сообщало ИА Newstes, геноцид армян, совершённый властями Османской империи, является преступлением в отношении не только армянского народа, но и всего человечества. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, 24 апреля, обращаясь в прямом эфире из мемориального комплекса «Цицернакаберд» к армянам во всём мире. «24 апреля 2020 года отмечается 105-я годовщина геноцида армян. Многолетняя армяноненавистническая политика османской Турции достигла своего пика при младотурках, в 1915 году», — сказал Пашинян.

Напомним, в канун Первой мировой войны в Османской империи жило два миллиона армян. Около полутора миллионов было уничтожено за период с 1915 по 1923 год. Оставшиеся полмиллиона армян были рассеяны по всему миру, так возникла армянская диаспора. В настоящее время на исторической родине в Республике Армения проживает менее 30 процентов всех этнических армян мира.

Правопреемница Османской империи — современная Турецкая Республика отрицает факт геноцида, остро реагируя на процесс международного признания и осуждения этого преступления и используя методы дипломатического прессинга в отношении парламентов и целых стран.

Официальное признание Россией геноцида армян в османской Турции состоялось 14 апреля 1995 года, когда Государственная Дума РФ единогласно приняла заявление «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915—1922 годах».

Первым в мире специальный декрет, признающий и осуждающий трагедию 1915 года, принял парламент Уругвая (20 апреля 1965 года). Законы, постановления и решения по геноциду армян были в дальнейшем приняты парламентами Чили, Австрии, Кипра, Аргентины, Канады, Греции, Ливана, Бельгии, Франции, Швеции, Словакии, Нидерландов, Польши, Германии, Венесуэлы, Литвы. Геноцид армян признали 49 из 50 американских штатов (кроме Миссисипи), десятки международных и общественных организаций, в том числе Всемирный совет церквей, Лига прав человека, Союз еврейских общин Америки. В 2019 году обе палаты Конгресса США приняли резолюции о признании геноцида армян в османской Турции в 1915—1922 гг.