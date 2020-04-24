Трое граждан России останутся на борту итальянского лайнера до мая
"Со среды сошли 1519 человек. На сегодняшнее утро на борту оставались 92. Из них 45 уже высадились", — заявил он. Оставшиеся туристы сойдут на сушу в период с 26 апреля по 3 мая.
"Скажем, до вчерашнего дня сошли те, кто может добраться до дома на колесах. Сегодня стали покидать судно люди, которых сопровождают до аэропортов с тем, чтобы они вернулись на родину на самолетах", — добавил он.
Джампедроне подчеркнул, что из находившихся на борту пятерых граждан России двое сошли на берег накануне.
"Трое остались на борту и покинут корабль 1-2 мая. Их также проводят в аэропорт. Вчерашние улетели во Франкфурт, видимо, чтобы сесть на самолет в Россию", — сказал чиновник. Он отметил, что Сosta deliziosa стала последним круизным лайнером компании Costa Crociere, который должен был вернуться в порт с пассажирами.
На борту корабля на момент прибытия в Геную находилось свыше двух тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в компании, российских туристов на борту было шестеро.
Кругосветный круиз стартовал в начале января в Венеции. С 14 марта, когда судно находилось у берегов Австралии, оно стало совершать только технические остановки. Случаев коронавируса на лайнере зафиксировано не было.
Costa Crociere ранее объявила о временном прекращении круизов из-за ситуации с пандемией коронавируса. Находившиеся в море суда завершили круизы и получили распоряжение вернуться в порты.
В начале апреля в Россию вылетели россияне с круизных лайнеров Costa Luminosa и Costa Victoria. Cпустя две недели после их прибытия в итальянские порты на самолет взошли 121 человек.