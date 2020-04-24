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Тунис эвакуирует застрявших за границей граждан военными самолетами

Тунис эвакуирует застрявших за границей граждан военными самолетами
Глава МИД Туниса Нуреддин ар-Рей заявил о намерении эвакуировать оказавшихся за границей граждан страны с помощью военных самолетов в условиях прекращенного из-за коронавируса международного авиасообщения.

"Мы благодарны президенту страны за то, что он направил несколько военных самолетов... еще несколько военных самолетов, как планируется, будут направлены в отдаленные пункты назначения, чтобы вернуть оттуда тунисцев", - заявил министр на заседании парламента, транслировавшемся онлайн.

Он отметил, что власти страны также через дипломатические каналы облегчили тунисцам транзит на пути на родину.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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