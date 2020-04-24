Ученые Х-BIO ТюмГУ разрабатывают инструмент прогнозирования пандемии

Алексей Вольцев

Группа энтузиастов под руководством научного сотрудника Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Александра Журавлева создала проект COVID-Plot, позволяющий визуализировать актуальную статистику распространения коронавирусной инфекции по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Сегодня проект COVID-Plot позволяет сопоставлять показатели по распространению пандемии в разных странах, при этом его функционал постоянно расширяется. Участники проекта используют актуальные данные с github репозитория Университета Джонса Хопкинса (США), где статистика по COVID-19 обновляется несколько раз в день.