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Ученые Х-BIO ТюмГУ разрабатывают инструмент прогнозирования пандемии

Ученые Х-BIO ТюмГУ разрабатывают инструмент прогнозирования пандемии
Группа энтузиастов под руководством научного сотрудника Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Александра Журавлева создала проект COVID-Plot, позволяющий визуализировать актуальную статистику распространения коронавирусной инфекции по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Сегодня проект COVID-Plot позволяет сопоставлять показатели по распространению пандемии в разных странах, при этом его функционал постоянно расширяется. Участники проекта используют актуальные данные с github репозитория Университета Джонса Хопкинса (США), где статистика по COVID-19 обновляется несколько раз в день.

# Россия
По материалам: ria.ru

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Ученые Х-BIO ТюмГУ разрабатывают инструмент прогнозирования пандемии
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