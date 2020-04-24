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Уткин насладился «плясками» Соловьева после его критики и назвал фашистом

Уткин насладился «плясками» Соловьева после его критики и назвал фашистомКадр: Василий Уткин / YouTube

Спортивный комментатор выпустил новое видеообращение к ведущему Владимиру Соловьеву, в котором назвал его «Вовкой» и повторил предложение о словесном баттле. В ролике, опубликованном на YouTube, Уткин назвал Соловьева далеким от народа фашистом, «сидящем в бункере».

Уткин рассказал, что наслаждался, наблюдая, как от одного критического твита Соловьев «плясал и пел у себя в студии». «Всегда очень важно отдавать себе отчет, с кем ты связываешься. Вот ты Вова, Вовка, Володя явно это недооценил», — отметил он.

Комментатор также упрекнул ведущего в незнании проблем россиян. «Давно ли ты выходил из студии на улицу? Не в машину свою персональную с тонированными стеклами, с водителем или без. Давно ли ты спрашивал в магазине, сколько стоит пачка масла? Конечно же ты этого не знаешь. Потому что в каком бы городе ты ни находился, включая Комо (итальянский город. — прим. «Ленты.ру»), русский человек обязательно пошлет тебя на хер», — добавил Уткин.

Журналист подтвердил, что его предложение о словесном поединке остается в силе. «Тебя вызвали на баттл по законам versus. Это не означает, что ты рэпер. Хоть тут ты адекватно себя оценил, Вовка. Хочу, чтобы после баттла в YouTube произошла перепись русскоязычных ботов. Они же все за тебя будут голосовать, очевидно, что больше никто этого не сделает», — считает Уткин.

По словам спортивного комментатора, в день его первого видеообращения через два часа появилось сообщение о том, что скоро выступит президент России Владимир Путин. «И что же? Президент взял и сказал, что пора помочь малому бизнесу. Меня поддержал, а не тебя», — заметил он, имея в виду его негодование по поводу отсутствия финансовой помощи от властей из-за пандемии коронавируса.

«Выходи на баттл или сиди в своем бункере, кидайся говном на стены. Сиди в бункере, как настоящий фашист», — заключил Уткин.

Ранее Василий Уткин рассказал, что крики Владимира Соловьева во время эфира на YouTube-канале связаны с тем, что журналист давно не общался с неудобными гостями.

12 апреля Уткин в эфире канала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать оплачивать все платежи на время режима самоизоляции, введенного государством. За критику российских властей Соловьев назвал его психически больным человеком. Словесная перепалка продолжилась в Twitter.

Вскоре комментатор через видеообращение вызвал ведущего на словесный баттл, предположив, что соперник «точно совершенно зассыт». Соловьев ответил отказом и позже в прямом эфире, осыпав Уткина насмешками над лишним весом и попытками разоблачить его сексуальную ориентацию.

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По материалам: lenta.ru

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