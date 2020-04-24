Уткин ответил пригрозившему ему расправой Соловьеву и предрек ему инсульт

Вадим Карасев

Василий УткинФото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который пригрозил ему расправой и советовал озираться по сторонам, и предрек ему инсульт.

«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит», — обратился Уткин к оппоненту в Twitter.

Он отметил, что ни при каких условиях не тронет его пальцем. «Грози сколько хочешь», — написал он, прикрепив к твиту фотографию Соловьева с пририсованным мужским половым органом, который сжимает рука ведущего.

Так Уткин отреагировал на угрозу ведущего «России 1», предложившего ему либо извиниться, либо «ответить за свои слова». Он сказал, что если окажется рядом с Уткиным, то «разок врежет, как бьют мерзкую жалкую скотину».

По словам Соловьева, если спортивный комментатор похудеет, то у него появится шея, которую он «двумя пальцами свернуть может». «Говорят, ты высокого роста? Ничего, Вась, я подпрыгну, я достану», — добавил он.

Соловьев не первый раз угрожает Уткину. Ранее, отвечая на видеообращение комментатора, ведущий государственного телеканала осыпал его оскорблениями (назвал мразью и жирной скотиной), насмехался над его лишним весом и попытался разоблачить сексуальную ориентацию оппонента.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире канала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить все коммунальные платежи. «Это что, то, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет 30? Я очень разочарован этим обстоятельством, мне такое государство не нужно», — сказал он. В ответ Соловьев назвал его психически больным человеком, слова которого не могут дискредитировать российское государство.

Словесная перепалка продолжилась в Twitter, где оппоненты обменялись публичными постами с критикой друг друга. Уткин назвал Соловьева «педерастической обезьяной», а ведущий в ответ призвал комментатора «крикнуть громко, чтобы тебя все в Киеве услышали». Уткин вызвал Соловьева на словесный баттл, предположив, что соперник «точно совершенно зассыт». Ведущий заявил, что он не рэпер, и от поединка отказался.