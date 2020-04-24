Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В гибели известного журналиста в автокатастрофе нашли вину властей

В гибели известного журналиста в автокатастрофе нашли вину властейФото: TV1

Известный болгарский журналист, 53-летний Милен Цветков умер в автокатастрофе. Как сообщает Reuters, детали его смерти заставили людей обратиться к властям страны с обвинениями.

Трагедия произошла на православную Пасху, 19 апреля в столице страны, городе София. По данным прокуратуры, молодому виновнику ДТП грозит от трех до 15 лет тюрьмы. Однако это не остановило жителей Болгарии от множества постов в сети с требованием к властям обратить внимание на проблему.

Пользователи соцсетей стали публиковать сообщения о том, что гибель Цветкова можно считать виной руководства Болгарии. Работавший на телевидении журналист погиб по вине другого водителя, проехавшего на красный свет на высокой скорости. У 22-летнего виновника ДТП позже обнаружили наличие наркотиков в организме.

В публикациях юзеры отмечают, что в Болгарии самая высокая смертность на дорогах среди всех 27 стран, входящих в Евросоюз. По данным властей, в ДТП за 2019-ый год погибли 623 человека, пострадали почти 8,5 тысячи человек.

Журналист Георги Филиппов, который сам пострадал в автокатастрофе в прошлом году, уверен, что смерть коллеги должна послужить катализатором к переменам в законодательстве страны по отношению к виновникам ДТП, находящимся в нетрезвом состоянии.

Цветков родился в 1966 году в Софии и стал одним из самых популярных телеведущих Болгарии. В начале карьеры он работал на комедийном шоу «Ку-ку» и вел выпуски новостей на национальном телеканале. Жителям страны он наиболее известен, как ведущий утренних телешоу. Цветков также работал на радио и вел местную версию реалити-шоу «Большой брат» в 2008 году.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эксперт рассказал, как правильно вложиться в золото во время кризиса
Эксперт рассказал, как правильно вложиться в золото во время кризиса
Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа
Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
Тунис эвакуирует застрявших за границей граждан военными самолетами
Тунис эвакуирует застрявших за границей граждан военными самолетами
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом
Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом
США выделяют на поддержку Гренландии $ 12,1 млн
США выделяют на поддержку Гренландии $ 12,1 млн
Мой дом — моя крепость: 5 предметов, которые привлекут в дом богатство и благополучие
Мой дом — моя крепость: 5 предметов, которые привлекут в дом
В гибели известного журналиста в автокатастрофе нашли вину властей
В гибели известного журналиста в автокатастрофе нашли вину властей
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так
ВОЗ сообщила о росте кибератак во время пандемии в пять раз
ВОЗ сообщила о росте кибератак во время пандемии в пять раз
Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по коронавирусу
Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по

Топ на сегодня

Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в
Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США
Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным

Еще по теме

Сотню мертвых дельфинов выбросило к берегам Болгарии
В Болгарии в ДТП с автобусом погибли три человека
В Болгарии сошел с рельсов поезд с пропан-бутаном
Водителя автобуса заставили ответить за проехавшего на красный депутата ЛДПР