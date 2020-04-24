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В главном храме Минобороны появится мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным

В главном храме Минобороны появится мозаика с Путиным, Шойгу и СталинымФото: Минобороны РФ

На стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина. В РПЦ такое оформление объяснили «традицией», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В беседе с изданием настоятель храма епископ Клинский Стефан сообщил, что изображение исторических личностей и событий давно допускается в ритуальных зданиях. В данном случае планируется показать присоединение Крыма и людей, принимавших в этом участие. Священнослужитель предположил, что Сталин будет частью фрагмента о победе в Великой Отечественной войне, поскольку возведение храма приурочено к этой дате. Также на стенах будут мозаичные картины с советскими воинами, партизанами, участниками битвы 1812 года и другими людьми, которые «прошли через ряд войн, связанных с историей нашего государства», подчеркнул Стефан.

Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин уточнил, что решение об изображении определенных личностей принимал его совет, никаких согласований с этими людьми не было. «Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отражающими историческую правду, откуда нельзя непроизвольно вырвать страницы», — сказал он, добавив, что также в военном храме будут портреты Суворова, Кутузова и других крупных полководцев.

Ранее сообщалось, что здание будет украшено витражами с узорами в виде российских и советских военных наград. Их общая площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.

Строительство главного храма Минобороны началось в конце 2018 года по инициативе Шойгу. Он должен стать третьим по высоте православным храмом мира. Открытие запланировано на на 9 мая 2020 года и приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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