В Грузии определились с датой начала снятия ограничений из-за COVID-19

Влада Некрасова

. Власти Грузии намерены с 27 апреля начать снимать ограничения, введенные в рамках чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Глава кабинета министров в пятницу представил антикризисный план.

Грузии на сегодня коронавирусом заразился 431 человек.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ООН просчитали грядущие последствия COVID-19.