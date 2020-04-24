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В Грузии определились с датой начала снятия ограничений из-за COVID-19

В Грузии определились с датой начала снятия ограничений из-за COVID-19
. Власти Грузии намерены с 27 апреля начать снимать ограничения, введенные в рамках чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Глава кабинета министров в пятницу представил антикризисный план.


Грузии на сегодня коронавирусом заразился 431 человек.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в ООН просчитали грядущие последствия COVID-19.

# В мире
По материалам: ria.ru

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