В Грузии определились с датой начала снятия ограничений из-за COVID-19
Сегодня, 17:00 Влада Некрасова
. Власти Грузии намерены с 27 апреля начать снимать ограничения, введенные в рамках чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.
Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Глава кабинета министров в пятницу представил антикризисный план.
Грузии на сегодня коронавирусом заразился 431 человек.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в ООН просчитали грядущие последствия COVID-19.
По материалам: ria.ru