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В Испании от COVID-19 за сутки умерли 367 человек

В Испании от COVID-19 за сутки умерли 367 человек
Число новых жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 367, это самый низкий показатель с 20 марта, сообщает издание País со ссылкой на минздрав.

Всего с начала эпидемии умерли 22 524 человека.

Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 выросло на 440, были выявлены 4635 случаев заражения.


Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома. С конца этой недели дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.

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По материалам: ria.ru

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