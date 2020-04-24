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В Ярославской области обрушился пешеходный мост, построенный пять лет назад

В Ярославской области обрушился пешеходный мост, построенный пять лет назад

В поселке Борисоглебский Ярославской области обрушился пешеходный мост через реку Устье. Как сообщает Telegram-канал "Новости. Как есть", это могло произойти из-за сильного ветра.

Мост был открыт всего лишь пять лет назад. Глава Борисоглебского района Владимир Попов заявил, что конструкция "сложилась" после обрыва тросов. Никто из местных жителей не пострадал.

"Мы уведомили проектировщиков, сейчас ждем на месте специалистов "Ярдормоста". Шанс есть его исправить", – цитируют Попова местные СМИ.

После обрушения было решено создать комиссию, которая решит дальнейшую судьбу моста. В первую очередь необходимо будет оценить принципиальную возможность его ремонта, а также стоимость подобных мероприятий.

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По материалам: uposters.ru

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