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В Костромской области не будут вводить цифровые пропуска

В Костромской области не будут вводить цифровые пропуска

В Костромскую область электронные пропуска внедрять не будут, как было заявлено ранее.

22 апреля по итогам совещания, Минкомсвязи сообщило, что к федеральной платформе подключатся 7 регионов, в том числе и Костромская область.

Позже, начальник управления цифрового развития администрации Костромской области Дмитрий Диденко рассказал о том, что пропуска вводиться не будут. Регион действительно подал заявку в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, но только для тестирования этой системы.

Сегодня губернатор Костромской области Сергей Ситников объяснил ситуацию о введении электронных пропусков.
Это нужно для того, чтобы контролировать поток приезжающих, местным жителям пропуска не нужны.

Как отметил губернатор, что Костромская область радикально отличается от Москвы, где эта мера просто необходима.

"Плюс системы заключается в том, что она позволяет видеть прибывающих из других регионов. В отношении костромичей я необходимости не вижу, поскольку у нас очень низкая плотность населения. Мы не внедряем, но видеть тех, кто к нам прибывает, мы бы очень хотели" - комментирует Сергей Ситников.

Читайте также: Песков задал вопрос Оперштабу о внедрении цифровых пропусков в регионы
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По материалам: u-f.ru

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