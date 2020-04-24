В Краснодарском крае ведется ремонт дорог к учреждениям здравоохранения

Вадим Карасев

В Краснодарском крае в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 18 км дорожного покрытия, ведущего к учреждениям здравоохранения.

В Краснодаре в прошлом году уже отремонтировали дорогу, ведущую к клиническому онкологическому диспансеру №1.

А в Сочи за прошлый год провели ремонт дорожного покрытия, ведущего к городской больнице №8 и ул. к больнице № 3.

В стороне не остался и Новоросийск. В котором в 2019 году провели ремонт дорог, ведущих к онкологическому диспансеру и к станции скорой медицинской помощи.

В этом же, 2020 году, в планах дорожной службы Краснодара стоят задачи отремонтировать дороги, ведущие к краевой клинической больнице №2 и к детским больницам, расположенным на улице им. Академика Лукьяненко и на улице Красных Партизан. Кроме того, запланирован ремонт дорог на улице им. 40-летия Победы, где находится скорая медицинская помощь. Также будет произведен ремонт дорожного покрытия и на улице Московской - железнодорожная больница.

Вдобавок, в Сочи в 2020 году запланировано навести порядок и отремонтировать дороги, ведущие к восьмой городской поликлиники по улице Турчинского и по улице Трудовой Славы, к поликлиника №4 по улице Молодежной. А вот дорогу по улице Чебрикова, ведущей к перинатальному центру уже отремонтировали.

А в 2020 году в Новороссийске запланирован ремонт дорог на улицах, ведущих к детской городской поликлинике №2, к городской больнице №1 и у кожно-венерологического диспансера. Также будут отремонтированы и дороги к нескольким ФАПам на участке улиц Кирова в селе Цемдолина и в селе Абрау-Дюрсо по улице Промышленная. Не останется в стороне и ремонт дорог в станице Натухаевской возле местной амбулатории.

Ремонт дорог к учреждениям здравоохранения в Краснодарском крае ведется на объектах, которые включены в национальный проект. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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