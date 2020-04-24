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В Кремле ответили на немецкие прогнозы об исчерпании ФНБ

В Кремле ответили на немецкие прогнозы об исчерпании ФНБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на оценки Deutsche Bank, согласно которым Фонд национального благосостояния может быть исчерпан за два года.

Песков не посчитал подобный прогноз достоверным в связи с тем, что все прогнозы на последующие годы "нужно воспринимать с огромным допуском".

"Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты – два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском", – сказал он.

Глава пресс-службы Кремля также заявил, что Кремль не ведет собственных расчетов для планирования – этой работой заняты профильные ведомства, которые делают соответствующие доклады высшему руководству страны.

"Сейчас невозможно долгосрочно планировать", – заключил он.

Ruposters писал, что в Кремле ранее прокомментировали перспективу возвращения "лихих девяностых".

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По материалам: uposters.ru

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