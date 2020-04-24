В МИД видят желание посольства США помочь в вопросе со школьниками

Алексей Вольцев

Американское посольство в Москве пытается помочь в вопросе с установлением местонахождения российских школьников, застрявших в Штатах, но вопрос упирается в Вашингтон, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не прекращаем наш контакт с американским посольством в Москве… Я так понимаю, что американское посольство в Москве искренне хочет помочь. Но вопрос упирается в информацию, которая есть в Вашингтоне. Частично я могу их могу понять, они все тоже на удаленке, и, возможно где-то эти телефоны, данные, списки есть, но они физически не могут их достать и передать нам… Возможно, и не велись эти списки", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Представитель МИД РФ в четверг заявила, что местонахождение нескольких десятков российских школьников, уехавших в США в рамках программы обмена, до сих пор неизвестно. По ее словам, американская сторона не предоставила полный список детей, которые застряли в США из-за того, что программы обучения приостановлены, и некоторых из них фактически "выставили на улицу". По данным МИД РФ, российских подростков в США могло оказаться гораздо больше 80. Сейчас известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США "разбросанными" по всей стране.