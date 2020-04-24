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В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал, что коронавирус вызывает необычное течение пневмонии — у некоторых пациентов нет ни кашля, ни лихорадки, но при проведении компьютерном томографии у них обнаруживаются признаки заболевания. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, нынешняя атипичная пневмония отличается от внебольничной пневмонии, с которой медицина имела дело раньше. Однако подобные вирусные заболевания известны науке достаточно давно. Авдеев отметил, что у пациентов с COVID-19 наблюдаются самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями. В качестве примера он привел пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом, у которых, однако, нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни.

«Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии», — рассказал он.

Он также отметил, что в случае с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого зафиксировали очаг распространения коронавируса, у 73 процентов больных с подтвержденным коронавирусом не было никаких симптомов. «Среди этих же бессимптомных пациентов на компьютерной томографии легких были изменения, говорящие о наличии пневмонии. Они были выявлены у 54% больных. То есть у подавляющего большинства», — отметил он.

Это, считает Авдеев, говорит о том, что на сегодняшний момент человечество столкнулись с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний, заключил пульмонолог.

На круизном лайнере Diamond Princess, который с февраля простоял на карантине в порту к югу от Токио, выявили 712 зараженных коронавирусом, 13 человек скончались.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. В России зафиксировано 62773 случаев коронавируса. За всё время выздоровели 4891 россиян. Жертвами заболевания стали 555 человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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