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​В Минздраве сравнили китайские и украинские защитные костюмы: это как "Фольксваген" и "Запорожец"

​В Минздраве сравнили китайские и украинские защитные костюмы: это как "Фольксваген" и "Запорожец"
Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова прокомментировала скандал с закупками китайских костюмов для защиты медиков, работающих с больными коронавирусом.

Об этом она рассказала на брифинге.

Шаталова отометила, что костюмы китайского производства, которые на 40% дороже украинских аналогов, намного качественнее.
"Чтобы было понятно, это как, например, взять «Фольксваген» и «Запорожец» - и то и то машины. Но и стоимость их разная, и содержание разное, и наполнение разное… У нас есть вещь, которая соответствует стандартам защиты от инфекционных агентов, а с другой стороны - рабочая одежда, сфера применения которой - быт, торговля… Мы обратимся к местным властям для того, чтобы выяснить, какую именно они продукцию купили, что такое высокое количество заболевших врачей - 1368", - подчеркнула замминистра.

"Врачи - это невосполнимый ресурс", - добавила Шаталова.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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