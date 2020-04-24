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В Москве за сутки выявили 2957 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 2957 новых случаев коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За минувшие сутки в столице выявили 2 957 новых случаев коронавируса, общее число всех случаев заражения достигло 36 897. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших в столице почти половина моложе 45 лет, из них 4,5% — дети.

Отмечается, что рост заболеваемости за сутки составил 8,7%. Этот показатель находится ниже 9% уже третий день подряд.

Кроме того, за сутки 611 случаев подтвердили в Московской области (всего 7 889), 253 — в Санкт-Петербурге (всего 2 711). В целом по стране выявлено 5849 новых случаев COVID-19. Число всех случаев в России достигло 68622.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в стране провели более 2,5 миллионов тестов на коронавирус. В настоящее время под медицинским наблюдением в России находится 161 тысяча человек.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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