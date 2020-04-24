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В ООН предупредили о возможном кризисе прав человека из-за коронавируса

В ООН предупредили о возможном кризисе прав человека из-за коронавирусаАнтониу ГутеррешФото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что коронавирус ни в коем случае не должен использоваться авторитарными государствам в качестве предлога для нарушения прав человека и подавления свободного распространения информации. Его слова приводит The Guardian.

То, что началось как чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, крайне быстро перерастает в кризис прав человека, считает глава ООН. По его мнению, в таких странах как Китай, Индия, Венгрия, Турция и ЮАР были приняты непропорциональные ситуации меры.

В то же время Гутерреш признает, что свобода передвижения должна быть в какой-то мере ограничена, однако считает, что жесткие меры можно смягчить благодаря эффективному тестированию и направленному карантину .

В докладе ООН на эту тему также отмечается, что под предлогом борьбы с фейковыми новостями о коронавирусе во многих странах арестовывают журналистов, докторов и оппозиционеров. «Усилия по борьбе с недостоверной информацией и дезинформацией могут вылиться в осознанную или неосознанную цензуру, что подрывает доверие», — говорится в документе.

Наилучшим решением для правительств различных стран, по мнению главы ООН, является открытость и транспарентность их действий по борьбе с вирусом, а также предоставление оппозиции и группам гражданского общества возможности тщательно изучать действия властей, в том числе онлайн.

На данный момент в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего около 190 тысяч человек скончались в результате пандемии.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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