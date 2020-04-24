В Подмосковье развернут еще пять тысяч койко-мест для пациентов с COVID-19

Вадим Карасев

Фото: Министерство энергетики Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать пять тысяч койко-мест в региональных стационарах для пациентов с COVID-19 на следующей неделе. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 24 апреля.

«Количество госпитализаций растет и сейчас нужно действовать опережающими темпами», — сказал он.

По его словам, главам муниципалитетов предстоит определить места для размещения пациентов, которые находятся на стадии выздоровления или переносят болезнь без тяжелых симптомов. Это могут быть санатории, гостиницы, утончил губернатор.

Воробьев напомнил, что в регионе всего перепрофилируются 19 больниц и три поликлиники. До конца мая должно насчитываться не менее 11 тысяч коек, подчеркнул он.

По словам Губернатора, необходимо уделить особое внимание созданию безопасных условий работы для медиков. В скором времени планируется приобрести по 300 тысяч костюмов и респираторов, 200 тысяч масок, рассказал глава области.

«Каждый из глав должен быть максимально вовлечен во взаимодействие с главврачами», — заключил он.