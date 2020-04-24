В России могут начать сжигать лишнюю нефть

Вадим Карасев

Российским нефтяным компаниям придется сжигать добываемые углеводороды, чтобы выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщает Reuters. В противном случае некоторые месторождения можно потерять навсегда.

Источники в отрасли пояснили, что каждый четвертый баррель оказался лишним – необходимо сократить добычу на 23%. Нефтяники могут заморозить наименее рентабельные скважины, однако возродить добычу из них может оказаться нетривиальной задачей.

Представитель одной из компаний признал, что в некоторых случаях выгоднее будет продолжить работу с последующим сжиганием нефти. Развал Советского Союза показал, насколько сложным может оказаться наращивание нефтедобычи – тогда она упала в два раза, а на восстановление прежних показателей ушло десять лет.

Как сообщал Ruposters, несколькими днями ранее российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток. Предполагается, что на фоне падения цен на нефть Россия может вернуться к закупке топлива в Европе, как в 1990-х годах.



