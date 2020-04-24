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В России не определили дату окончания самоизоляции: события ночи 24 апреля

В России не определили дату окончания самоизоляции: события ночи 24 апреля

Конкретной даты, до которой власти должны принять решение о выходе граждан из самоизоляции, нет. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, «есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией». При этом он не пояснил, что имел в виду.

В Москве за сутки скончались еще 37 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом, общее число летальных случаев в столице достигло 325.

На авианосце ВМС США Theodore Roosevelt выявлены новые случаи коронавирусной инфекции. Болеют уже 840 человек. Уточняется, что 88 человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.

Очередной пакет мер объемом почти $ 500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса в США одобрен американским Конгрессом. В ближайшее время документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

В мире с момента начала пандемии коронавируса скончались уже более 190 тыс. заразившихся людей. В общей сложности выявлено свыше 2,7 млн случаев.

Сообщения о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына президент США Дональд Трамп назвал недостоверными, правда, не уточнив, почему он в этом так уверен.

У министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева не было никаких разговоров с представителями Центробанка или Минэкономразвития, заявил его помощник Сергей Ткачук, комментируя критику регулятора. Он призвал читать все рекомендации чиновника на его сайте.

Правительство России выполнило в кратчайшие сроки поручение президента Владимира Путина по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Премьер Михаил Мишустин уже подписал постановление. Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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