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В России усомнились в скором отказе от режима изоляции из-за коронавируса

В России усомнились в скором отказе от режима изоляции из-за коронавирусаФото: АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре сомневаются, что от режима самоизоляции, введенном в России в связи с распространением коронавируса, можно будет отказаться в ближайшее время. Об этом заявила глава службы Анна Попова во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны, запись которого опубликована на сайте правительства.

По словам Поповой, когда в России дойдет до ослабления ограничений, делать это надо будет поэтапно. «Невозможно все сделать в один момент», — подчеркнула она, призвав не совершать на каждом из этапов тех ошибок, которые могут замедлить движение к улучшению эпидемиологической обстановки.

«Но абсолютно точно сегодня понятно, что в обозримом периоде сказать, что мы от всего откажемся, от всех ограничений, нельзя», — сказала Попова.

По ее словам, для того, чтобы замедлить распространение коронавируса, нужно, чтобы прошло хотя бы три инкубационных периода. «Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — отметила Попова.

«Тогда мы точно будем уверены, что тот тренд, та динамика, которая намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что ограничительные меры, введенные в России в связи с распространением коронавируса, будут сниматься поэтапно. «Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо», — сказала она.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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