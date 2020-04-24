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В российском регионе рухнул открытый Терешковой мост

В российском регионе рухнул открытый Терешковой мостФото: Илья Наймушин / РИА Новости

В поселке Борисоглебский Ярославской области после сильного порыва ветра рухнул мост через реку Устье, который в 2015 году во время своей предвыборной кампании открывала депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Об этом сообщает агентство «Ярновости» со ссылкой на региональное МЧС.

Центральная часть моста упала в реку. Во время происшествия на мосту никого не было, пострадавших нет.

Глава Борисоглебского района Владимир Попов рассказал, что строившая мост компания ООО «Реминдустрия» обанкротилась, поэтому для восстановления объекта придется обращаться к региональным властям. «Они выиграли конкурс и в июле 2015 года приступили к строительству. Мост до сих пор на гарантии — чуть-чуть не дожил. К сожалению, организации больше нет», — отметил Попов.

Он добавил, что жителям поселка необходим мост. Сейчас они могут пользоваться оставшейся под ним пешеходной дорожкой, чтобы перейти на другой берег.

Мост через реку Устье был открыт в декабре 2015 года. На его строительство потратили около 20,5 миллиона рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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