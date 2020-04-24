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В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом

В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусомФото: Ненецкая окружная больница

В Ненецком автономном округе выписали пациента, который вылечился от коронавируса. Это был единственный житель региона, у которого диагностировали инфекцию, сообщается на сайте окружной администрации 23 апреля.

Коронавирус у мужчины обнаружили после того, как он вернулся из Петербурга 9 апреля. Он лечился в стационаре Ненецкой окружной больницы. После получения отрицательного результата тестирования россиянина выписали.

Таким образом, Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

До 16 апреля единственным регионом России, где не выявили заражений, была Республика Алтай. На 24 апреля там зарегистрировано 9 случаев коронавируса.

По последним данным, всего в России заразились коронавирусом 62 773 человека. Больше всего заразившихся — в Москве. Там зафиксировано 33 940 случаев инфицирования. За последние сутки заразились 1959 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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