В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) осудили пасхальные службы «для избранных», которые прошли в минувшие выходные в некоторых храмах, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказал руководитель управления по работе с общественными организациями Синодального отдела РПЦ протоиерей Димитрий, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Он заявил, что не относится положительно к тому, что некоторые священники провели службы для прихожан, подчеркнув, что сам служил в пустом храме. Протоиерей призвал думать не только о себе, но и о других людях, добавив, что все же понимает желание людей «разделить пасхальную радость».

Отвечая на вопрос о «VIP-службе» в столичном храме Софии на острове Балчуг, где присутствовал актер Иван Охлобыстин, священник обратил внимание на предпринятые эпидемиологические меры для борьбы с коронавирусом. В частности, там присутствовали 50-70 человек, хотя в храме могут поместиться около тысячи прихожан. «Поверьте, что это просто капля от того, сколько туда действительно приходит людей», — резюмировал он.

16 апреля в РПЦ сообщили, что во время православной Пасхи церкви будут открыты в 43 из 85 регионов России — власти 42 регионов смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для прихожан. Такие меры ввели в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев это удалось сделать, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.