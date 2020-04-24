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В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом "Эвакуация"

В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом "Эвакуация"
Сегодня на стриминговой платформе Netflix состоится премьера боевика с Крисом Хемсвортом "Эвакуация". Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.


"Возможно, это не самый умный фильм, который вы увидите на самоизоляции, но он смело может претендовать на звание самого динамичного, если у вас, конечно, есть подписка на Netflix", — считает Питер Дебрюг.

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes боевик получил в основном положительные оценки. Многие поздравили режиссера Сэма Харгрейва с дебютом, похвалили игру Криса Хемсворта и используемые спецэффекты.


заявил журналист Дэвид Кроу.

"Эвакуация" только пытается выглядеть серьезным боевиком с элементами триллера, но фактически братья Руссо убедили Netflix вложить деньги в неудачную пародию на "Джека Ричера" (детективный фильм 2012 года с Томом Крузом. — Прим.ред.)", — поделился впечатлением Дэвид Эрлих.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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