В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19
Один из таких пунктов развернут в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, который чуть больше полугода назад был освобожден от боевиков. Обсерватор состоит из двух палаток и стационара, здесь принимают на обследование людей из ближайших провинций - Хамы, Идлиба, и других.
"Если пациент имеет температуру и кашель, то он находится здесь, мы наблюдаем его, параллельно лечим обычными средствами. Даем питье, жаропонижающие средства. Если улучшения не происходит, мы направляем пациента в центральный госпиталь в Хаме или в Хомсе. Если ему становится лучше, мы отправляем его домой и продолжаем лечить его дома", - рассказал журналистам военный врач сирийской армии Мухаммед Ахмед.
Самар Афтар. - В Сирии случались вспышки различных инфекционных заболеваний, уверен, справимся и с этой. Пока обстановка стабильная".