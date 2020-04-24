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В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19

В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19
Сирийская армия разворачивает полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, мобильные бригады сирийских вирусологов приступили к работе на блокпостах на ключевых трассах страны, чтобы эффективнее выявлять больных.

Один из таких пунктов развернут в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, который чуть больше полугода назад был освобожден от боевиков. Обсерватор состоит из двух палаток и стационара, здесь принимают на обследование людей из ближайших провинций - Хамы, Идлиба, и других.

"Если пациент имеет температуру и кашель, то он находится здесь, мы наблюдаем его, параллельно лечим обычными средствами. Даем питье, жаропонижающие средства. Если улучшения не происходит, мы направляем пациента в центральный госпиталь в Хаме или в Хомсе. Если ему становится лучше, мы отправляем его домой и продолжаем лечить его дома", - рассказал журналистам военный врач сирийской армии Мухаммед Ахмед.


Самар Афтар. - В Сирии случались вспышки различных инфекционных заболеваний, уверен, справимся и с этой. Пока обстановка стабильная".
# В мире
По материалам: ria.ru

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