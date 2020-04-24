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В «Союзмультфильме» хотят вернуть переданные Японии права на Чебурашку

В «Союзмультфильме» хотят вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Российская анимационная студия "Союзмультфильм" планирует решить вопрос с возвратом прав на Чебурашку, которые сейчас принадлежат японской компании SP International. Об этом, со ссылкой на председателя правления "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву, сообщает информационное агентство ТАСС.
 
Накануне в Японии вышел первый мультфильм о Чебурашке, созданный с применением 3D-анимации. Новый мультик, приуроченный к десятой годовщине первого показа мультфильмов о Чебурашке в Японии, будет многосерийным — пока что японские зрители смогли оценить только первый эпизод. Права на использование образа Чебурашки в стране восходящего солнца принадлежат компании SP International.
 
По словам Слащевой, права на Чебурашку были проданы японской стороне 16 лет назад — сделка была организована предыдущим руководством "Союзмультфильма". Сегодня, когда у российской мультипликационной студии сменилось руководство, у "Союзмультфильма" и SP International есть серьезные разногласия относительно условий и срока договора.
 
"Мы считаем нынешнюю версию соглашения недействительной, о чем уже уведомили японскую сторону. Договор оформлен по японским законам и все судебные разбирательства должны проходить на территории Японии, что сопряжено со значительными расходами. В этой ситуации обсуждение возврата прав на Чебурашку должно происходить на межгосударственном и межправительственном уровнях", — сказала Слащева.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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