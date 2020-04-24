В «Союзмультфильме» хотят вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Влада Некрасова

Накануне в Японии вышел первый мультфильм о Чебурашке, созданный с применением 3D-анимации. Новый мультик, приуроченный к десятой годовщине первого показа мультфильмов о Чебурашке в Японии, будет многосерийным — пока что японские зрители смогли оценить только первый эпизод. Права на использование образа Чебурашки в стране восходящего солнца принадлежат компании SP International.По словам Слащевой, права на Чебурашку были проданы японской стороне 16 лет назад — сделка была организована предыдущим руководством "Союзмультфильма". Сегодня, когда у российской мультипликационной студии сменилось руководство, у "Союзмультфильма" и SP International есть серьезные разногласия относительно условий и срока договора."Мы считаем нынешнюю версию соглашения недействительной, о чем уже уведомили японскую сторону. Договор оформлен по японским законам и все судебные разбирательства должны проходить на территории Японии, что сопряжено со значительными расходами. В этой ситуации обсуждение возврата прав на Чебурашку должно происходить на межгосударственном и межправительственном уровнях", — сказала Слащева.