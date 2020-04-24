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В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкцияхФото: РИА Новости

Совет Федерации создал рабочую группу для пересмотра законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса. В том числе будет проанализировано применение закона о контрсанкциях, который был принят в 2018 году. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Косачев пояснил, что действенность и эффективность закона не ставится под сомнение. При этом, по его словам, в данный момент необходимо проверить, как он работает в новых условиях относительно интересов российского бизнеса, который сейчас испытывает дополнительные нагрузки.

Комитет намерен выявить лучшие мировые практики по изменению законодательства в условиях пандемии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенк, в свою очередь, заявила, что ни один из кризисов последних десятилетий «не менял все вокруг так стремительно и основательно, как нынешний».

Закон о контрсанкциях против США и их союзников Госдума приняла в мае 2018 года. Он вызвал широкую полемику в политической среде. В результате после серии обсуждений из текста закона было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен. Президент Владимир Путин подписал его в июне 2018-го.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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