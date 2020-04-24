Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США обновили список симптомов коронавируса

В США обновили список симптомов коронавирусаФото: АГН «Москва»

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта.

К перечисленным ранее симптомам — высокая температура, кашель и одышка — добавили озноб, боли в мышцах, головную боль, потерю обоняния и воспаленное горло. В документе подчеркивается, что несколько симптомов требуют безотлагательной медицинской помощи: цианоз, затрудненное дыхание, непрекращающаяся боль в груди и спутанное сознание.

Специалисты подчеркивают, что список может включать в себя далеко не все симптомы. Они призывают проконсультироваться по поводу других болезненных состояний с врачом.

23 апреля американские ученые рассказали, что большинство пациентов с положительным тестом на коронавирус, которые находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умерли. Исследование построено на данных о 5,7 тысячи пациентов в Нью-Йорке.

По последним данным, в мире заражены коронавирусом свыше 2,6 миллиона человек, умерли 183,2 тысячи заболевших.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Трое граждан России останутся на борту итальянского лайнера до мая
Трое граждан России останутся на борту итальянского лайнера до мая
"Санта-Барбара" отдыхает: мама Неймара рассталась с молодым бойфрендом, когда узнала, что он встречался с поваром ее сына
"Санта-Барбара" отдыхает: мама Неймара рассталась с молодым
На Северном Кавказе недовольны «коронавирусным» полицейским произволом
На Северном Кавказе недовольны «коронавирусным» полицейским произволом
За тридцать лет численность насекомых сократилась на четверть
За тридцать лет численность насекомых сократилась на четверть
Двойник Бузовой оказался мужчиной
Двойник Бузовой оказался мужчиной
В Подмосковье развернут еще пять тысяч койко-мест для пациентов с COVID-19
В Подмосковье развернут еще пять тысяч койко-мест для пациентов с
Путин поручил наладить контакты с партнерами для борьбы с COVID-19
Путин поручил наладить контакты с партнерами для борьбы с COVID-19
В Грузии определились с датой начала снятия ограничений из-за COVID-19
В Грузии определились с датой начала снятия ограничений из-за COVID-19
Лунный день сегодня 24 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 24 апреля 2020 года
Администрацию президента Абхазии возглавил Алхас Квициниа
Администрацию президента Абхазии возглавил Алхас Квициниа
Звезде «Мстителей» припомнили слова о нежелании работать с белыми людьми
Звезде «Мстителей» припомнили слова о нежелании работать с белыми
В США обновили список симптомов коронавируса
В США обновили список симптомов коронавируса

Топ на сегодня

Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины и справедливости
Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав назвал самые распространенные симптомы коронавируса
Резкое снижение веса может говорить о раке легких, - исследование
Ученые в Китае рассказали о пике распространения коронавируса