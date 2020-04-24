В Высшей школе экономики рассказали, как организовано дистанционное обучение в вузе

Анастасия Иванова

Студенты Высшей школы экономики занимаются дистанционно как в синхронном формате, так и в асинхронном. Менее 20% дисциплин замещены полностью или частично готовыми массовыми открытыми онлайн-курсами (МООК). Таким образом дистанционное обучение в вузе по качеству не уступает очному, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе университета.

Высшая школа экономики не перешла на заочное обучение, университет продолжает учиться очно в дистанционной форме.

Для синхронного формата обучения студентов используются такие технологии как MS Teams, Webinar.ru и Zoom. Лекционный материал минимизируется, работа на семинарах расширяется. Опыт показывает, что такого рода онлайн-семинары, подключения обеспечивают более высокую концентрацию участников, чем традиционные формы занятий, отметили в пресс-службе.

Информация из электронного расписания доступна студентам и преподавателям через интернет, уведомления приходят на персональные гаджеты. Все синхронные онлайн-занятия в обязательном порядке планируются в электронном расписании. Существующие курсы могут замещаться готовыми онлайн-курсами. Сейчас чуть менее 20% дисциплин замещены полностью или частично готовыми МООК. «Таким образом студенты получают знания в полном объеме и дистанционное обучение по качеству не уступает очному, что также подтверждается исследованиями», — пришли к выводу в ВШЭ.

По данным пресс-службы, университет с переходом на дистанционные технологии несёт не меньшие, а большие издержки. Например, стоимость реализации образовательных программ ВШЭ увеличилась на 20% за счет закупки лицензий и ПО, настройки всех ИТ-процессов, увеличения пропускной способности интернет-каналов в общежитиях и других расходов. «С учетом того, что образовательные услуги оказываются в полном объеме, снижение стоимости обучения не планируется», — рассказали в университете.

При этом вуз разработал дополнительные меры поддержки учащихся. Если студент не может продолжать обучение (из-за качества интернета или отсутствия доступа к нормальной технике), можно индивидуально рассматривать возможность академического отпуска. Если у студента нет техники для учебы, но он продолжает учиться в Москве, университет выделяет ноутбуки на время дистанционного обучения. Студенты, которые уехали в родные города, могут обратиться на факультет за материальной помощью на покупку оборудования.