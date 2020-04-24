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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к волонтерам

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к волонтерам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результат опроса россиян о готовности оказывать помощь людям и их оценке волонтерской деятельности в условиях ситуации с коронавирусом.

Три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь населению в текущих условиях. Примечательно, что так считает молодежь 18-24 лет (87%).

При этом лично готовы оказать помощь людям, которые находятся на карантине, в том числе одиноким, две трети россиян (64%). Чаще о готовности помогать другим сообщали мужчины (73%), а также россияне в возрасте 35-44 лет (71%) и 45-59 лет (72%).

По данным ВЦИОМ, треть россиян не готовы оказать помощь (34%), такой ответ чаще давали женщины (41%), а также молодежь 18-24 лет (43%) и пожилые россияне старше 60 лет (44%).

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По материалам: uposters.ru

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