Владимир Яглыч купил дом в Подмосковье рядом с Прилучным

Влада Некрасова

На днях Владимир Яглыч стал отцом во второй раз. А незадолго до радостного события семья актера перебралась на новое место жительства — карантин молодые родители пережидают в недавно приобретенном загородном доме.

Владимир Яглыч тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Сначала он долго скрывал роман с 29-летней актрисой Антониной Паперной, потом два года не показывал общественности дочь Еву. А буквально на днях 37-летний актер стал отцом во второй раз — о чем сам объявил в социальных сетях. По некоторым данным, у пары родился наследник.

А незадолго до этого супруги сменили место жительства и перебрались за город. Яглыч давно задумывался о том, чтобы сменить двухкомнатную квартиру в жилом комплексе на берегу Истры на что-то более просторное. А с двумя детьми на 60 квадратах точно было бы тесновато. Поэтому несколько месяцев назад семейство въехало в коттедж в подмосковном поселке «Трувиль» — дом, кстати, расположен неподалеку от особняка Павла Прилучного.

Недвижимость в этом месте довольно дорогостоящая, даже звезда «Мажора» смог позволить себе ее только в ипотеку, которую выплачивает до сих пор. Стоимость объектов начинается от 50 миллионов рублей.

За эти деньги жильцы получают также шикарную инфраструктуру — озеро с водопадом, фитнес-клуб премиум класса на территории, рестораны, детские площадки, что для семьи Владимира Яглыча очень актуально, плюс, естественно, прекрасную экологию.

Фото: архив пресс-службы, Instagram.com, truvill-poselok.ru